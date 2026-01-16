Съветникът на президента: Слезе ли Радев на политическата сцена, ще помете всички

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Само Румен Радев знае дали ще прави партия и дали ще участва в парламентарни избори. Мога да ви уверя, че в президентството си вършим рутинните задачи, а не пишем политически програми. Това не е най-големия въпрос, а че при обиколките на президента хората масово заявяват, че искат той да направи партия и да се включи в политиката. Но дали и кога, той ще каже. Уверявам ви, че не знам за развитие по тази тема.

Това коментира за бТВ съветникът на президента Румен Радев и бивш министър на земеделието Явор Гечев.

Разбира се, че и аз го питам, тъй като мнението ми не е по-различно от това на хората, а хората ясно му показват, че го чакат. Моето лично усещане е, че когато президента се появи на реален политически терен, той реално ще измете сегашното статукво. Такова е усещането и такова е предизвикателството пред него, искано от самите хора, коментира той.

Част от екипа на президента съм. Около него има изключителни експерти. В България има страхотни експерти и те са представители на хората, които не гласуват, тъй като не искат да подкрепят сегашните партии. Така че без структури Радев може да измете всички. То това ще е лесната част, после следва трудното – изпълнението на задачите, ако се стигне до там, коментира той.

Първото нещо, от което се води Румен Радев, е националния интерес. Той има изключително добър аналитичен мозък и мога да ви кажа след 2 години след като беше опъван на кръст, позицията му за Украйна, за световния мир – той за всичко се оказа прав. Но като че ли беше по-мек, отколкото нещата както се случват в Европа и света, посочи той.

Той е много социално чувствителен по отношение на редица неща, а по отношение на икономическите похвати той има брилиантни възгледи. Много чувствителен е към иновации, към технологии, към икономика, но не за сметка на хората, коментира Гечев.

Аз вярвам на Румен Радев. Знам, че е читав и знаещ човек. Доверието на хората към него е ужасяващо голямо и смятам, че той го осъзнава. Иначе мен ме сърбят ръцете за правене на политика, а не тези глупости, които гледаме. Ми дайте 10-годишна стратегия, какви са тези музеи и глупости, коментира той.

