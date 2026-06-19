Съветници от ГЕРБ алармират за ресторант на „Траката“ без строителни книжа, собственикът твърди, че има всички документи

За ресторант на „Траката“, вдигнат без строителни книжа, алармираха общинските съветници от ГЕРБ Тодор Балабанов, Стоян Петков и Иван Портних, предаде Moreto.net.



По думите им казусът е известен още от 2024 година, когато всъщност е вдигната 2-етажната постройка с асансьор. Тя се появява, след като съществуващото преди това заведение е опожарено през 2023 година.



Съветниците базират твърденията си за незаконност на обекта на констатациите в писмо на РДНСК до кмета на града Благомир Коцев от юли 2024 година. В него се разпорежда на градоначалника в кратък срок да предприеме действия относно строежа, попадащ в четвърта категория, тъй като това е в неговите правомощия. От Регионалната дирекция за национален строителен контрол констатират незаконността на обекта, предвид липсата на представени строителни книжа. Посочват, че за имота няма действащ ПУП, има строителна забрана за района, няма представени строителни книжа като одобрени инвестиционни проекти и разрешение за строеж. Представени са две удостоверения за търпимост от 2020 и 2022 година за две отделни постройки, които към онзи момент през 2024 година вече не съществуват на място. В писмото на РДНСК е видна цялата хронология на подаваните сигнали през периода на строежа, както и извършваните проверки на място.

Съветниците обвиниха в бездействие настоящата администрация, която две години не е предприела никакви действия по въпроса.



Собственикът на ресторанта Радостин Добрев, които присъства на място по време на брифинга, заяви, че разполага с всички нужни документи. По думите му е правена само реконструкция, а параметрите на заведението не са увеличени.



„Не мога да кажа защо има издаден такъв документ от РДНСК. През времето на ремонта не съм говорил с никой от РДНСК. Те не са идвали на проверка. От общината са идвали, имало е комисия, която е видяла всичко през 2024 година. Тези документи от РДНСК виждам за първи път. Никой не ни е потърсил, никой не ни е казал, че сме незаконни. Всички неща, които трябва да сме направили, сме ги направили. Заведението винаги е било с такъв обем. Конструктивно е така. Има външни промени, но те са като дограми, тенти. За мен хората, които пускат жалби, вероятно са хората, които са ни запалили. По-правилно е в момента да се търсят тези, които са виновни за палежа“, каза ресторантьорът.



Според писмото на РДНСК обаче, самият Добрев на 21 юни 2024 година е присъствал на съвместна проверка с общината на обекта на място. При нея е установено, че в имота има видимо нова 2-етажна сграда. Има изпълнен асансьор. Не са представени строителни книжа.



Сигналите към Регионалната дирекция за национален строителен контр0л започват да валят още в края на 2023 година. Извършвани са инспекции на място и от районното кметство. Разпореждано е от ДНСК да бъде извършена съвместна проверка от РДНСК и Община Варна относно законността на строителството, а впоследствтие е разпоредено на кмета да предприеме нужните действия според пълномощията му.