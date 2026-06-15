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Съветниците дадоха съгласие за търг за модулна бензиностанция на „Карантината“ в Аспарухово

15.06.2026 / 18:49 0

Снимка Община Варна

Съветниците във Варна дадоха съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на открита площ от 30 кв. м в района на Рибарско пристанище „Карантината“ в район „Аспарухово“.

Теренът ще бъде използван за разполагане на автономна модулна бензиностанция от контейнерен тип, предназначена за зареждане на рибарски и други плавателни съдове.

Инициативата е на ОП „Общински паркинги и синя зона“ и цели спазване на екологичните изисквания при съхранението и транспортирането на горива, както и предотвратяване на разливи в съответствие с международните стандарти, пише moreto.net.

Комисията одобри и други предложения – Летният театър да бъде предоставен за безвъзмездно ползване на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, както и общински имот в ж.к. „Възраждане“ да бъде предоставен на ДГ №29 „Звънче“. Избран бе и застраховател на имуществото на ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД.

Предстои предложенията да бъдат окончателно гласувани от Общинския съвет.

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