Съветниците искат отчет от Коцев за новата билетна система във Варна

Снимка ОбС

Комисията по транспорт към Общински съвет – Варна реши да изпрати писмо до кмета Благомир Коцев с искане за подробна информация относно изпълнението на сключения преди близо година договор за въвеждане на новата билетна система в градския транспорт на Варна.

Съветниците настояват да разберат дали са спазени договорните срокове, каква част от дейностите са изпълнени и какво предстои да бъде реализирано. Те искат също информация дали е извършено приемане на първия етап от проекта, има ли констатирани дефекти или неизпълнени дейности и правен ли е независим анализ на качеството на доставените софтуер и оборудване.

Комисията поставя въпроси и за евентуални затруднения при внедряването на системата вследствие на организационни и кадрови промени в ОП „ТАСРУД“. Ще бъде изискана и информация дали съществува риск за Община Варна от забавяне, неизпълнение или некачествено изпълнение на договора, както и дали има обстоятелства, които възпрепятстват нормалната работа на системата.

Повод за писмото е сигнал на досегашния директор на ОП „ТАСРУД“ Георги Киряков, в който се съдържат твърдения за кадрови промени и действия, които според него могат да окажат влияние върху работата по внедряването на новата билетна система. В документа се поставят въпроси относно достъпа до информация по проекта, провеждани срещи с интегратора и участието на служители, които пряко са работили по изпълнението на договора.

В тази връзка комисията иска да установи дали е провеждана среща с изпълнителя на проекта, на която не са били допуснати или не са били поканени експерти от ОП „ТАСРУД“, ангажирани с внедряването и контрола на системата. Изисква се информация за участниците в подобни срещи, обсъжданите теми, взетите решения и поетите ангажименти.

С пълно единодушие членовете на комисията дадоха съгласието си да бъдат предприети действия за осигуряване на удобен градски транспорт по ул. „Петко Стайнов“. Повод за решението стана сигнал от Асоциация „Да съхраним жената“, според който хиляди деца, хора с увреждания и техните семейства са лишени от достъпен обществен транспорт в района. По улицата са разположени множество социални и образователни услуги, а липсата на спирка създава сериозни затруднения, стана ясно в зала „Пленарна“. Според съветниците осигуряването на по-добра транспортна свързаност ще облекчи както потребителите на услугите, така и живеещите в района, който се разраства с всяка изминала година.

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Редактор "Екип на Петел",

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