Съветниците във Варна не одобриха финансиране за големия концерт и филм за Ивайло Маринов

Снимка ОбС Варна

Заради липсата на информация за програмата, организацията и участниците в събитието Общинският съвет не одобри предложеното от общинската администрация финансиране за големия концерт по случай Деня на Варна. За празничната проява, която традиционно се провежда в зоната на Пантеона в Морската градина, беше поискана сумата от 160 хил. евро.

Според съветници местният парламент все по-често е поставян в ситуация да одобрява средства без необходимата аргументация. Отново сме поставени пред избора или да гласуваме средства, или да провалим дадено събитие. Това не е нормален начин за работа между администрацията и Общинския съвет, коментираха съветници.

Те определиха като недопустимо искането за този значителен финансов ресурс да бъде внесено без конкретна разбивка на разходите и без яснота за изпълнителите. По думите им по този начин Общинският съвет трябва да взема решение, без да има достатъчно информация и необходимата обосновка за начина, по който ще бъдат разходвани публични средства.

В зала „Пленарна“ бяха изразени опасения, че може да бъдат анонсирани едни известни изпълнители, а на сцената да излязат съвсем други. Говори се, че има отправена покана към победителката на „Евровизия“ DARA, но няма гаранция, че тя действително ще бъде част от празничната програма, коментираха съветници.

Според тях администрацията трябваше да представи няколко възможни варианта за отбелязване на празника, заедно с конкретни бюджети и участници, така че местният парламент да може да направи избор. Вместо това е било поискано единствено одобрение на сумата от 160 хил. евро.

Общинският съвет не подкрепи и предложението да бъдат предоставени 20 хил. евро от бюджета за литературния форум „Море от книги“. По време на обсъждането стана ясно, че тези средства са предназначени за наем на оборудване, което включва шатри, осветление, транспорт, монтаж и демонтаж.. Част от общинските съветници поставиха под въпрос необходимостта от разход в такъв размер и изразиха мнение, че вместо да се отделят средства за наем, Общината би могла да инвестира в собствено оборудване, което да използва при бъдещи събития.

В дневния ред на днешното заседание фигурираше също искане за отпускане на 180 хил. евро за реализацията на игрален филм за живота и кариерата на олимпийския шампион Ивайло Маринов. Финансирането обаче не беше одобрено от местния парламент.

Същевременно Общинският съвет одобри разходи за социални дейности, културни и спортни прояви, които ще бъдат реализирани през лятото на 2026 г. преди окончателното приемане на общинския бюджет. Общата стойност на средствата е около 940 хил. евро и ще бъде осигурена от приходите за местни дейности.

Най-голям дял от одобреното финансиране е насочен към социалните услуги. Съветниците дадоха съгласие за продължаване на финансирането им до приемането на бюджета и Социалната програма на общината за 2026 г. За периода юли – септември са осигурени близо 700 хил. евро. Средствата ще гарантират работата на услуги за деца и възрастни с увреждания, центрове за социална рехабилитация и интеграция, наблюдавано жилище, ресурсен център, услуги за хора с психични разстройства, жертви на насилие и трафик, както и център за домашни грижи.

За културни прояви, планирани през юли и част от август, бяха гласувани над 160 хил. евро. Финансиране е осигурено за официалната церемония по връчване на почетните звания и отличия в Летния театър, Международния фолклорен фестивал „Варненско лято“, Международния джаз фестивал „Варненско лято“, концерти в курортните комплекси, прояви на сцена „Раковина“ и чествания, свързани с важни исторически годишнини.

За спортни прояви и спортно-туристическа дейност през юли са отделени малко над 83 хил. евро. Близо 81 хил. евро ще бъдат насочени към събития от спортния календар на града, а около 2,3 хил. евро – към туристически походи и екскурзионни инициативи на варненски дружества. Сред акцентите е „Морски фест Варна 2026“, както и плувният маратон „Галата – Варна“, международни регати, шахматни и футболни турнири и други спортни събития.

По всички решения Общинският съвет допусна предварително изпълнение, за да не бъде прекъсвана работата на социалните услуги и да се осигури навременното провеждане на планираните събития.

Редактор "Екип на Петел",

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