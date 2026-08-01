Съвместни екипи от български и румънски пътни полицаи ще следят за трафика в област Видин

Снимка: МВР

И тази година - през месеците август и септември, съвместни униформени екипи ще извършват проверки на територията на област Видин и окръг Долж. Служителите ще участват и в контрола на главен път Е-79, съобщават от МВР. Поводът - интензивният трафик, включващ движение на румънски автомобили към българските курорти и транзитно преминаващи в посока Република Гърция, както и български МПС, пътуващи към северната ни съседка. Мярката има за цел да гарантира безопасността на движението и осигуряване на по-спокойно пътуване в дните с натоварен автомобилен поток.

Проверките ще бъдат фокусирани върху водачи с рисково поведение, представляващо опасност за останалите участници в движението, неправилно изпреварване, шофиране след употреба на алкохол или под въздействието на наркотични вещества. Ще се следи за използването на обезопасителни средства от шофьорите и пътниците в МПС, за валидност на документи, наличие на задължителни застраховки, техническо състояние на превозните средства.

При констатиране на нарушения полицейското правоприлагане ще се осъществява от служителите на страната - домакин. Румънските полицаи ще съдействат при контактите с шофьори – техни сънародници, допуснали нарушения на правилата за движение, както и при проверките на задължителните им документи.

От 31 юли до 27 септември – в дните петък и неделя, в пограничните райони на страната (Видин, Добрич, Русе и Силистра) патрули от български и румънски полицаи ще осъществяват контрол с цел ефективна превенция, обезпечаване на обществения ред и безопасността на движението по пътищата. Съвместната дейност е част от плана на МВР за гарантиране на вътрешната сигурност и обществения ред чрез компенсаторни мерки в контекста на членството на България в шенгенското пространство.

Редактор "Екип на Петел",

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