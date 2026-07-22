Съвместни патрули за границата с Гърция. Купуваме и 7 кораба "мини ловци"

кадър: Петел

Министерският съвет ще одобри проект на Споразумение между правителствата на България и на Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество, както и протокол между вътрешните министерства на двете страни.

Предвидено е създаване на съвместни патрули и инициативи за опазване на обществения ред и предотвратяване на престъпления в прилежащите райони по вътрешните граници на България и Гърция, информира БНР.



На редовното си заседание кабинетът ще утвърди състава на българската част от смесена експертна комисия със съседна Сърбия, която ще работи по определяне на условията за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт "Калотина 2" на наша територия и "Градина 2" на територията на Република Сърбия.

Целта е новия пункт, който ще функционира сезонно и с работно време, да намали изчакването при преминаване на границата, като се обслужва от съвместни екипи и проверките са на едно гише.



Кабинетът ще одобри изменение и допълнение на Международен договор със САЩ за придобиване на боеприпаси за машини „Страйкър”. Ще се променят стойността, схемата за плащане и времевите параметри, очаква почти 20 процента по малко да се платят от страната ни за артилерийските и стрелкови боеприпаси от страната ни, това са малко над 12 и половина милиона долара.

Освен това министрите ще предложат на парламента да ратифицира договорите за продажба, по силата на които страната ни ще придобие на символична цена седем кораба "минни ловци" от Нидерландия и от Белгия, включително съоръженията за обучение на екипажи на военноморските ни сили. Меморандумите подписа министърът на отбраната Димитър Стоянов на срещана на върха на НАТО в Анкара. Ремонтът на корабите ще е да сметка на страната ни - около 42 милиона евро за следващите 4 години.



В дневния ред на правителственото заседание е и одобряване на спогодба с Република Узбекистан за регулиране на трудовата миграция. Ще се гласуват и изпратят в парламента за окончателно одобрение и промени в Закона за чужденците.

Редактор "Екип на Петел",

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