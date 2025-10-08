Съвременни подходи при бъбречна трансплантация и сложни урологични случаи – срещи с проф. Бурак Кочак в София, 18.10.25 г.

На 18-ти октомври в София ще се проведат безплатни информационни срещи с проф. д-р Бурак Кочак – специалист с дългогодишен опит в бъбречните трансплантации и сложните урологични случаи . Гостуването му е организирано от Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ и е насочено към пациенти, които търсят информация за възможностите за лечение и бъбречна трансплантация в чужбина.

За проф. д-р Бурак Кочак

Проф. д-р Бурак Кочак е ръководител на Центъра по бъбречна и панкреасна трансплантация в Университетска болница „Коч“, Истанбул. Той има над 20 години опит в трансплантационната хирургия и е сред малкото специалисти в света, извършили бъбречна трансплантация на бебе с тегло под 6 кг.

Извършва трансплантации при възрастни и деца, както и роботизирана хирургия при донорска нефректомия. Благодарение на усъвършенстваните минимално инвазивни техники, които прилага, възстановяването на пациентите е по-бързо и по-леко.

Проф. Кочак притежава сертификат за бъбречна и панкреасна трансплантация от Американското дружество на трансплантационните хирурзи и квалификационен сертификат по урология в Турция.

За кого са подходящи срещите

Информационните срещи са предназначени за пациенти, които:

са с хронична бъбречна недостатъчност и се интересуват от възможности за трансплантация в чужбина;

подготвят дете или бебе за бъбречна трансплантация и търсят специалист с международен опит;

имат сложни урологични заболявания или предишни неуспешни операции;

желаят да научат повече за роботизирани и лапароскопски техники в трансплантационната хирургия.

По време на срещите пациентите ще могат да получат информация за съвременните методи на лечение в чужбина и за целия процес – от хоспитализацията до възстановяването.

Дата: 18 октомври 2025 г. (събота)

Място: София

Телефон за записване: 0878 500 730

Онлайн регистрация: www.medikara.bg/freeconsults/kochak-18-10-25

Участието е безплатно , но местата са ограничени и е необходимо предварително записване.



