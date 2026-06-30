"Сайпръс мейл": Самолетът, кацнал извънредно в Бургас, е поискал разрешение за кацане в Кипър, но е получил отказ

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Самолетът, изпълняващ полет по маршрут Варшава - Тел Авив, който кацна извънредно на летище Бургас, е поискал разрешение за кацане на кипърското летище Пафос, но е получил отказ заради засилен трафик. Това пише кипърското издание „Сайпръс мейл“ във връзка със случая със самолет „Еърбъс А320" (Airbus A320), от който е бил подаден фалшив сигнал за незаконна намеса или отвличане.

От пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията информираха, че причината за пренасочването на самолета е техническа неизправност в транспондера, който е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса или отвличане. В резултат са били задействани установените процедури по охрана на въздушното пространство (Air Policing).

Кипърският вестник „Сайпръс мейл“ пише, че след като е бил подаден сигналът за отвличане, самолетът е поискал разрешение да кацне в Кипър. Според израелски медии, цитирани от „Сайпръс мейл“, самолетът е кръжал около Кипър в момента на подаването на сигнала за тревога. Капитанът е поискал разрешение да кацне на летището в Пафос, но е получил отказ заради увеличен трафик. Затова самолетът е бил отклонен към България, пише вестникът, цитиран от БТА.

Въпреки уточнението от пилотската кабина, израелските власти са приложили стандартните процедури за сигурност, посочва „Сайпръс мейл“.

Израелските сили за отбрана са вдигнали по тревога два изтребителя, след като получили сигнал за „липса на връзка със самолета“. Те били изпратени да прехванат и ескортират полета. След като връзката със самолета била възстановена, от израелската армия са съобщили, че "инцидентът е приключил“ и "няма опасения за инцидент, свързан със сигурността“, пише „Сайпръс мейл“.

Израелски служители по сигурността са съобщили, че няма данни за отвличане или терористичен акт и са обяснили тревогата с човешка грешка в пилотската кабина.

Аварийният транспондерен код, използван за сигнализиране на отвличане, автоматично задейства международните процедури за авиационна сигурност, които изискват незабавна реакция от страна на гражданските авиационни и отбранителните власти, докато не бъде установен истинският характер на сигнала, пояснява кипърското издание.

Властите съобщават, че няма пострадали сред пътниците и екипажа, а инцидентът остава в процес на разследване от компетентните авиационни органи, пише "Сайпръс мейл".

Редактор "Екип на Петел",

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