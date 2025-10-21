Съюза на съдиите в България: Има война на главните прокурори със съдебната власт

Булфото

"Има тенденция, която се наблюдава не отскоро, а поне от няколко поредни главни прокурори преди и.ф. г-н Сарафов – на война със съдебната власт, със Съюза на съдиите включително."

Това заяви пред БНР председателят на Съюза на съдиите в България Атанас Атанасов, съдия в Софийския апелативен съд. По думите му, има "съчетаване на усилията на прокуратурата, на определени издания по хвърляне на кал върху съда и определени съдии".

В предаването "Преди всички" той коментира отмяната на отказа на ад хок прокурора Даниела Талева да разследва изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов по сигнал на сдружение "БОЕЦ", както и поискания от Сарафов отвод на съдия Мирослава Тодорова.

Прокурор Талева следва да се съобрази с указанията на съда, които са задължителни, уточни Атанасов.

Има произнасяне, че актът на Талева е необоснован. Производството се връща при нея, но дали то ще приключи с друго решение или не, е въпрос на съобразяване с доказателствата по делото, разпоредбите на закона и дадените от съда указания, допълни съдията.

Повече от 13 години след уволнението на Мирослава Тодорова и произнасянето на ЕСПЧ по този казус, Сарафов прави искане за предварително дисквалифициране не само на съдия Тодорова, а на всички членове на ССБ от разглеждане на дела, по които той се счита заинтересован, защото Съюзът на съдиите е изразил позиция по неговия мандат, посочи Атанасов и допълни, че това има "смразяващ ефект".

Съществува реална опасност от възползване от институцията прокуратура, от нейните авторитет и правомощия от лице, което се счита за засегнато от сигнал срещу него, изтъкна Атанас Атанасов. Според него Борислав Сарафов се е опитал да упражни свои лични права чрез институцията, която представлява.

Притеснително е, че твърдейки, че е лично засегнат и има право на безпристрастен съд в това му качество, Сарафов използва институцията прокуратура, подчерта председателят на Съюза на съдиите. По думите му, недопустимо е да се смесват тези функции – личното качество на Борислав Сарафов като евентуално заинтересован от наказателното производство и институционалния авторитет на прокуратурата.

Ако не бъде сменен Сарафов, ще има продължение на ситуация на незаконност, изрази позиция съдия Атанасов.

"Изходът е един – г-н Сарафов да се оттегли. Има достатъчно прокурори от Върховната касационна прокуратура, които могат да бъдат назначени за този 6-месечен период да изпълняват тази функция. Г-н Сарафов вече повече от 2 години е и.ф. главен прокурор. Ако бъде избран за титуляр, той ще има пред него 7-годишен мандат. Тоест, близо 10 години едно лице ще изпълнява функции, които Конституцията е казала, че могат само временно да се изпълняват, в рамките на мандата."

