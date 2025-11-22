Съюзът на Лидл, Билла и Кауфланд: Държавата задушава бизнеса на пазара на труда

Кадър Бг он ер

Увеличаването на данъците няма да реши проблема с дефицита, предупреди експертът

Частният сектор в България изнемогва под натиска на липсата на кадри и нелоялната конкуренция от страна на държавата на пазара на труда. Това заяви изпълнителният директор на Сдружение за модерна търговия Николай Вълканов в ефира на предаването Money.bg, предаде Bulgaria ON AIR.

Експертът очерта мрачна картина за състоянието на бизнеса в контекста на предстоящото приемане на еврото и дебатите около Бюджет 2025. Според него безработицата в страната е достигнала "исторически безпрецедентно ниско ниво", което вместо да е повод за радост, се превръща в спирачка за икономиката.

Основният проблем, който Вълканов изтъкна, е все по-агресивното поведение на държавния сектор като работодател.

"Частният бизнес се конкурира много жестоко и с държавата вече като работодател", посочи той и допълни, че фирмите трудно намират резерви за нови увеличения на заплатите, докато администрацията продължава да раздува щатовете и възнагражденията.

Рискове пред еврозоната

По отношение на планираното влизане на България в еврозоната от 1 януари 2026 година, Вълканов призова за обединени усилия, за да се избегне хаосът. Той подчерта, че основната тежест при смяната на валутата ще падне върху търговските обекти и техните служители.

"Трябва да обединим усилия, за да се случи успешно, с минимални притеснения и сътресения и за потребителите, и за служителите на първа линия - защото през тях ще мине най-голямата тежест на първите дни и седмици, когато двойното обръщение на двете валути ще бъде факт", заяви Николай Вълканов, цитиран от Bulgaria ON AIR.

Опасност от по-високи данъци

Експертът коментира и горещата тема за бюджетния дефицит и идеите за вдигане на осигурителната тежест. Според него разходите в бюджета са достигнали неустойчиви нива спрямо БВП, а опитите дупката да се запълни с по-високи налози са обречени на неуспех.

"Осигуровките могат да бъдат увеличени до 50% и корпоративният данък да бъде увеличен на 25%, както и подоходният, но въпросът е дали ще се съберат повече пари", попита риторично Вълканов.

Той предупреди, че механичното вдигане на ставките не гарантира повече приходи в хазната, особено когато икономиката вече показва признаци на забавяне.

