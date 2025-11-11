Съюзът на Лидл, Билла и Кауфланд: С буркан монети може, с торба или щайга – не

Кадър БТВ

Според чл. 25, ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в България търговците имат право да откажат приемането на повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една единствена трансакция.

В периода на двойно обращение между лева и еврото, който ще продължи от 1 до 31 януари 2026 г., ще влязат в сила ясни правила за плащане с монети. Според чл. 25, ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в България търговците имат право да откажат приемането на повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една единствена трансакция.



Това напомни Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, като подчерта, че в последните месеци търговските вериги все по-често се сблъскват с клиенти, които носят големи количества монети при разплащане.



„С буркан може, с торба или щайга – не“, обобщи Вълканов по време на гостуването си в сутрешния блок на БТВ, съгласявайки се с водещия Златимир Йочев. Той призова хората да предават големите количества дребни пари в банките, където те ще могат да бъдат обменени безпроблемно и при нужда – внесени по сметка.



По думите му, в преходния период именно магазините ще понесат най-голямата тежест от процеса по преминаване към еврото, тъй като в дните около Нова година банките няма да работят. Те ще отворят едва на 5 януари (понеделник), ако 2 януари бъде обявен за официален почивен ден.



В момента предложението 31 декември и 2 януари да станат официални почивни дни е на обществено обсъждане, което приключва през предстоящия уикенд (8–9 ноември). Така търговците ще бъдат основният буфер в първите дни от въвеждането на еврото – период, който ще изисква добра организация, търпение и сътрудничество както от бизнеса, така и от гражданите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!