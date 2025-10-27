Съюзът на артистите с недоверие към Мариан Бачев и Министерството на културата

Снимка: Булфото

Съюзът на артистите в България излезе с позиция във връзка с информацията в публичното пространство, засягаща техен колега и връзката му с Министерството на културата, съобщава Bulgaria On Air.

По-рано днес партия "Възраждане" настоя министърът на културата Мариан Бачев да подаде оставка, след като се появи информация за негови предполагаеми връзки с лица, срещу които има повдигнати обвинения за криминални прояви.

Ето какво написаха от Съюза на артистите в България:

Относно изнесените в публичното пространство данни за задържане на наш колега по повод предполагаемо съучастие в посегателство, както и с оглед на твърденията за наложените му мерки за неотклонение от компетентните органи, ви информираме:

Съюзът на артистите в България се противопоставя по най-категоричен начин на всякакви прояви на насилие и посегателство срещу човешкото достойнство и живот. Такива действия са несъвместими с морала и етиката и не могат да бъдат толерирани, тъй като нанасят сериозна щета както на нашата професия, така и на целия културен сектор.

Тъй като тече следствен процес, не можем да осъждаме действията на колегата актьор заради презумпцията за невинност, според която всеки обвиняем се приема за невинен до доказване на противното с окончателно съдебно решение. Осъждаме обаче по най-категоричен начин всякакви прояви на злоупотреба с власт и посегателство срещу българската култура.

Доверието ни към Министерството на културата отдавна е свалено. Това е принципна позиция и няма пряка връзка с личните взаимоотношения на министъра на културата, както и с връзката му с частната театрална и преподавателска дейност, които се коментират в последните 48 часа.

Липсата на диалог, непрозрачните управленски решения в сектора, заклеймяването на експерти и представители на творческите гилдии и посочването на определени директори за "врагове" от страна на ръководството на министерството са сериозен проблем, който рано или късно ще застане пред всички политически групи.

Действията на председателя на ПГ на ИТН, който реално управлява Министерството на културата, са крайно неприемливи за една европейска държава, каквато е България.

С оглед на тежестта на конкретния случай, ние призоваваме:

Органите на реда и прокуратурата да проявят максимална отговорност, бързина и професионализъм и да установят обективната истина.

САБ ще внесе официално искане за становище по случая до министъра на вътрешните работи с цел получаване на детайлна информация за хода на разследването и изясняване на всички факти.

Наш ангажимент е да внесем в най-скоро време допълнително искане за проверка от страна на министър-председателя за злоупотреби с власт и намесата на председателя на ПГ на ИТН в дейността на Министерството на културата.

Ще поискаме становище от Министерския съвет затова как продължава културата от днес нататък.

Действията на отделни лица, независимо от професионалния им статус и близостта им до висши държавни постове, не могат и не трябва да хвърлят сянка върху цялата културна общност.

