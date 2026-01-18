Съюзът на корабособствениците в Гърция иска защита на корабите в Черно море

Пиксабей

Съюзът на корабособствениците в Гърция с обръщение към Евросъюза за защита на корабите в Черно море.

Председателят на Съюза на собствениците на кораби Мелина Травлу направи остро изявление пред медиите, че очакват помощ и закрила от Евросъюза. Преди дни бяха засегнати с дронове два гръцки танкера в Черно море, които според гръцката страна са руски оръжия. Атаките срещу гръцки кораби и съответно европейски надхвърлят границите на закона. Според Травлу "търговското корабоплаване не е зона на конфликт".

Атаките обаче срещу гръцки кораби нарушават вносните търговски и снабдителни вериги на Европейския съюз. Моряците са цивилни лица и европейската страна трябва да ги защити, се посочва в искането на гръцките собственици на кораби.

От министерството на енергетиката на Казахстан, цитирано от гръцките медии, се потвърждава информацията, че засегнатите два гръцки танкера са участвали в износа на казахстански петрол, предаде БНР.

Гръцкото министерство на корабоплаването предупреди своя търговски флот да засили мерките за сигурност при плаване към руски черноморски пристанища.

Опозицията настоява за активна намеса и на гръцката дипломация.

