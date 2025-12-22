Съюзът на международните превозвачи с поредна жалба до гръцкия главен прокурор

кадър: бТВ

Поредна жалба до главния прокурор на Гърция изпраща Съюза на международните превозвачи у нас. Тя отново е срещу незаконните блокади на границата от страна на гръцките фермери, но този път от браншовата организация настояват да се търси отговорност и за бездействията на полицаите в южната ни съседка.

20 дни продължават блокадите на гръцко-българската граница, а превозвачи от над 10 европейски държави чакат с часове. Все по-трудно и рисково става преминаването на камионите и във вътрешността на Гърция. Българският тежкотоварен транспорт отчита загуби за десетки милиони евро.

От Съюза на международните превозвачи у нас са изпратили две жалби до главния прокурор на Гърция, като подготвят и трета - заяви изпълнителният директор Йордан Арабаджиев, цитиран от БНР.

"Гръцките власти не правят всичко необходимо, за да бъде спазен основния принцип за функциониране на Европейския съюз. Два пъти досега сме сезирали гръцкия главен прокурор. Вече обмисляме и да сезираме за трети път гръцкия главен прокурор. Ако полицаите пък способстват това нещо да се случва, съответно на тях да се потърси отговорност", коментира той.

На самата българо-гръцка граница земеделската техника на протестиращите фермери е подредена в страни от пътните артерии, които се преграждат с конуси, а българските гранични власти се уведомяват в последния момент за блокада.

От транспортния бранш смятат, че мерките от страна на българските власти също не са достатъчни.

"Не съм разбрал досега дали е извикан гръцкия посланик да му се връчи нота, въобще такива действия чисто дипломатически. Очаквам да се вземат мерки и този казус да бъде решен веднъж завинаги", заключи Арабаджиев.

