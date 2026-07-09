Съюзници на Орбан протестираха в Унгария

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Противници на усилията на унгарското правителство да отстрани от поста президента на страната се събраха днес на протест в столицата Будапеща, след като бяха призовани от бившия авторитарен министър-председател Виктор Орбан, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Протестът привлече няколко хиляди души пред президентската резиденция – двореца „Шандор“ в района на крепостта Буда, където демонстрантите се обявиха в защита на президента Тамаш Шуйок. Новото дясноцентристко правителство обеща да го отстрани от поста чрез конституционна поправка.

След като победи Орбан с убедителна победа на изборите през април и сложи край на 16-годишното му управление, новият проевропейски министър-председател на Унгария Петер Мадяр предприе действия за демонтиране на това, което той нарича „мафията на Орбан“, като освободи множество политически назначени лица и ръководители на институции, за които се смята, че са подпомагали авторитарния режим на Виктор Орбан, припомня АП.

Конституционната поправка, по която парламентът трябва да гласува следващата седмица, предвижда предсрочно прекратяване на мандата на Шуйок, въвеждане на ограничения за броя на мандатите на народните представители, реформи в съдебната система и създаване на нов орган, натоварен с разследването на предполагаеми финансови злоупотреби на правителството на Орбан.

Според Орбан и неговата крайнодясна партия „Фидес“ опитът за отстраняване на президента представлява посегателство срещу върховенството на закона и демократичните норми, както и като първи стъпки към установяване на диктатура.

Една от протестиращите - Кристина Немеркени, заяви, че демонстрацията не е в защита на личността на Шуйок, „а на самата институция“.

Премиерът Петер Мадяр твърди, че Шуйок не е изпълнил ролята си на президент, тъй като не се е противопоставил на антидемократичните действия на правителството на Орбан.

Макар президентският пост в Унгария да има предимно представителни функции, държавният глава подписва законите и има правомощието да изпраща приетите от парламента законопроекти за преразглеждане в Конституционния съд. Това поражда опасения сред поддръжниците на новото правителство, че Шуйок, назначен по времето на Орбан, може да използва тези правомощия, за да възпрепятства плановете на новия кабинет.

В навечерието на протеста, озаглавен „Спрете тиранията“, Виктор Орбан активно го популяризира в социалните мрежи, но самият той не присъства. От април насам неговата партия „Фидес“, която организира демонстрацията, се опитва да се съвземе след тежкото изборно поражение, посочва АП.

Редактор "Екип на Петел",

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