Създадоха изкуствен интелект, който разпознава Ковид 19 по телефона с едно кашляне

Учените от Масачузетския технологичен институт (MIT) в Бостън разработиха изкуствен интелект, който може да разпознава специфичната кашлица при Ковид 19 само по телефона. Успеваемостта му е близо 100%, според ранните тестове, публикувани в „Journal of Engineering in Medicine and Biology“ и скоро може да доведе до разработването на безплатно приложение за смартфон за масов скрининг, съобщава АНСА, цитиран от БГНЕС.

Тази „хайтех“ версия на старата "dica 33" ще позволи на хората да се проверяват ежедневно у дома, да установят в реално време дали рискуват да се с вируса и дали трябва да се подложат на диагностичен тест. „Прилагането на този инструмент, обяснява изследователят Брайън Субирана, може да забави разпространението на пандемията, ако всички го използват преди да отидат на училище, фабрика или ресторант“.Подобни системи за изкуствен интелект отдавна се проучват за диагностика и мониторинг на респираторни заболявания като астма и пневмония. Групата на MIT е започнала да разработва невронна мрежа (наречена ResNet50), за да разпознава пациентите с Алцхаймер по силата, изразена от гласовите им струни по време на индуцираната кашлица.С избухването на пандемията те се опитват да адаптират системата, като я „обучават“ да разпознава пациенти с COVID. Те постигат това, като подават на алгоритъма хиляди аудио записи на кашлица, събрани в мрежата, благодарение на сътрудничеството на здрави и не здрави доброволци, включително субекти, засегнати от новия коронавирус (както симптоматични, така и асимптоматични). Доказано е, че системата, тествана с хиляда нови аудиозаписа, идентифицира заразени лица с 98,5% точност, включително асимптоматични, които са маскирани в 100% от случаите.

