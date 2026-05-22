Създателят на Бангаранга: Не знам кой е Филип Киркоров

Руският естраден певец с български корени Филип Киркоров няма никакво участие в създаването на песента "Bangaranga", с която DARA покори Европа и стъпи на музикалния връх. Това става ясно от думите на екипа зад песента в лицето на румънеца Кристиан Тарчеа (по-известен като Моноар) и гръцкият композитор Димитрис Контопулос, предаде Актуално

Припомняме, че самият Киркоров каза, че стоял зад успеха на българската звезда. Самият то заяви, че нямало как да не помогне на "малката си родина България" и си приписа заслуги: "Започнахме да подготвяме DARA за националната селекция на България. Тя имаше един проблем - нямаше хит. Имаше гласа, външния вид, можеше да танцува, но нямаше хит. Но видяхме потенциал. Видях, че е дива. Заложихме на нея"

На практика единственият верен факт в историята около казуса е съвместната работа, която Контопулос е имал с Киркоров, но далеч в миналото.

Попитан дали руския изпълнител или екипът му по някакъв начин са участвали в написването или композирането на "Bangaranga", Контопулос казва: "Не, не. Филип… Работихме заедно по проекти за "Евровизия" преди много години. Той ми е приятел, подкрепя ме. Но не, този път беше различен проект. Може би е имал предвид друго. Не знам, може би го е казал, защото сме приятели от няколко години. А може да е недоразумение", каза той в съвместно интервю с Моноар пред RFI.

"Не знам кой е Филип Киркоров" - с този лаконичен коментар пък румънският творец определи опита на прокремълския певец да си припише участие в триумфа на DARA във Виена.

По-късно, когато му разясняват, румънецът допълва: "Изглежда, че Филип Киркоров е велик руски артист, който е работил с Димитрис в някои предишни селекции, но няма участие в нашата песен".

Музиката и текстът на световноизвестното парче са създадени от Моноар, Контопулос, DARA и норвежката Ан Джудит Уик. Контопулос наистина е работил по руските участия в "Евровизия" в миналото, но последно това се е случило през 2019 г. За някои от музикалните проекти на страната той си е партнирал с Киркоров.

