Създателят на Ретро музея във Варна има нужда от помощ за лечение

Цветан Атанасов, създателят на Ретро музея във Варна, се нуждае от помощ за скъпоструващо лечение в Германия, сподели той в личния си профил, предаде Фокус.



Бизнесменът бе диагностициарн с рак на стомаха през миналата година.



"Битката е трудна и нашият създател премина през няколко етапа. За съжаление в момента отново е подложен на жестоко изпитание. Молим всички, които вярват, че Цветан Атанасов трябва да живее, могат да помогнат на посочените сметки.", казват от екипа на Ретро музея.



За тези, които могат и искат да помогнат за лечението на създателя на музея, сметките са:



Банкова сметка:



BG06UNCR70004513054651



Цветан Христов Атанасов



Основание - дарение за лечение



За тези, които искат да преведат помощи по Revolut, профилът е: @cvetanatanasov1 или тел. номер 0886001070



За тези, които искат с Peypal



Бизнесменът споделя, че не разполага със средства за скъпоструващото лечение, защото е разпродал всички имоти, за да поддържа музея.

