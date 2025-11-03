реклама

Създателят на Ретро музея във Варна има нужда от помощ за лечение

03.11.2025 / 15:57 0

Цветан Атанасов, създателят на Ретро музея във Варна, се нуждае от помощ за скъпоструващо лечение в Германия, сподели той в личния си профил, предаде Фокус.

Бизнесменът бе диагностициарн с рак на стомаха през миналата година.

"Битката е трудна и нашият създател премина през няколко етапа. За съжаление в момента отново е подложен на жестоко изпитание. Молим всички, които вярват, че Цветан Атанасов трябва да живее, могат да помогнат на посочените сметки.", казват от екипа на Ретро музея.

За тези, които могат и искат да помогнат за лечението на създателя на музея, сметките са:

Банкова сметка:

BG06UNCR70004513054651

Цветан Христов Атанасов

Основание - дарение за лечение

За тези, които искат да преведат помощи по Revolut, профилът е: @cvetanatanasov1 или тел. номер 0886001070

За тези, които искат с Peypal

Бизнесменът споделя, че не разполага със средства за скъпоструващото лечение, защото е разпродал всички имоти, за да поддържа музея.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама