Създават единен регистър на лицата, лишени от управленски права

Депутатите приеха окончателно на второ четене промените в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, внесени от Министерския съвет.

С измененията се въвеждат изискванията на европейската директива за по-широко приложение на цифрови решения в дружественото право, отбелязва БНР.

Със законопроекта се създава единен регистър на лицата, лишени от управленски права, воден от Агенцията по вписванията, като съобразно изискванията за защита на личните данни достъпът до регистъра е строго регламентиран и не е публичен.

