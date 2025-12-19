Създават фонд, който да подпомага поддържането на редовни полети до летище Варна

Снимка: Petel.bg

Общинският съвет във Варна подкрепи създаването на фонд, който да подпомага транспортната свързаност на града. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на приходната част от туристическия данък в бюджета на Община Варна за следващата година.

Решението, взето на последното за годината заседание на Съвета, е принципно, като параметрите и начинът на функциониране на фонда ще бъдат уточнени допълнително и ще се приемат с отделно решение на местния парламент. Целта е фондът да осигури финансова подкрепа за поддържане на редовни полети до Летище Варна. Подобен механизъм вече работи в други български туристически дестинации като Бургас, Пловдив и общините по Южното Черноморие.

Туристическият сектор настоява около 2 млн. евро от туристическия данък за 2026 г. да бъдат използвани целево за привличане на авиокомпании. Искането е мотивирано от решението на компанията Electra Airways да прекрати полетите си до България, като именно тя е осигурявала близо 40% от всички туристи, пристигащи с полети от Германия. Според бранша това решение може да доведе до значителен спад на гости от чужбина през следващия летен сезон, което би оказало сериозен удар върху местната икономика и приходите на общината.

Туристическият данък за тази година е около 2,4 млн. евро. Част от тези средства традиционно се заделят за изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на града. Друга част от тях се използват за озеленяване, паркоустрояване и организиране на събития с местно и национално значение, допринасящи за развитието на туризма.

Община Варна ще отпусне над 236 500 лв. за покриване на натрупани задължения на Специализираната болница за лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания, гласува още местният парламент.

Най-голям дял от дълговете са към служителите на лечебното заведение. Неплатените заплати и осигуровки за периода юли–ноември 2025 г. надвишават 213 500 лв. Болницата има и задължения към ОП „Ученическо и столово хранене“ за около 21 000 лв. за храната на пациентите. Към тях се добавят близо 2 000 лв. начислени лихви.

Финансирането ще бъде осигурено чрез преразпределение на бюджета на Община Варна за 2025 г., като част от средствата, предназначени за ремонти в ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово“, ще бъдат пренасочени към бившия Тубдиспансер.

Съветниците гласуваха предварително изпълнение на решението, за да се избегнат допълнителни финансови загуби за болницата.

Одобрени бяха и еднократни помощи за лечение на деца с редки заболявания. Две варненчета ще получат по 2 400 лв. за рехабилитация, логопедична, психологическа и ерготерапевтична подкрепа.

Община Варна ще подаде проектни предложения по четири процедури, които ще подобрят социалната инфраструктура, готовността при кризисни ситуации, транспорта за нуждаещите се и трансграничното сътрудничество с Румъния. Решенията бяха взети на последното за годината заседание на Общинския съвет.

Първият е проект за модернизиране на Домашен социален патронаж – Варна, който обслужва 550 потребители. Целта е да се обнови материалната база, да се осигури съвременно оборудване и да се подобрят условията за работа на персонала. Финансирането, което е до 45 хил. лв., ще бъде предоставено от Фонд „Социална закрила“ през 2026 г., като общината ще осигури 10% съфинансиране чрез мостово финансиране от местния бюджет. Крайният срок за кандидатстване е 27 февруари 2026 г.

Втората инициатива цели „Повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“. Чрез процедурата по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 Варна ще може да осигури финансиране за обучение на екипите на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и доброволните структури, закупуване на специализирана техника и оборудване, както и участие в международни програми за обмен на опит. Бюджетът за града е близо 80 хил. лв., а крайният срок за кандидатстване е 30 януари 2026 г.

Третият проект е по Механизма за възстановяване и устойчивост и предвижда закупуване на електрическо превозно средство и изграждане на зарядна станция за предоставяне на социални услуги. Финансирането може да достигне 113 600 лв., а новият електромобил ще подпомага транспорта на уязвими групи – деца, възрастни и хора с увреждания. Зарядната станция ще бъде разположена в двора на Приюта на ул. „Петко Стайнов“ №7. Крайният срок за подаване на предложението е 22 декември 2025 г.

Четвъртата инициатива е трансгранично партньорство с Тулча за подобряване на енергийната ефективност на сградата на „Санитарно-ветеринарна дирекция и дирекция за безопасност на храните“ в румънската община. Варна ще участва като партньор с експертиза, без финансов ресурс, като целта е да се укрепи сътрудничеството между двете страни в рамките на трансграничните програми.

