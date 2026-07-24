Създават нов социален комплекс в кв. "Възраждане" във Варна

Снимка Община Варна

Комисията по социални дейности и жилищна политика към Общински съвет – Варна даде зелена светлина на Общинския годишен план за социалните услуги през 2027 г. Документът предвижда увеличение на капацитета на съществуващи услуги, разкриване на нови форми на подкрепа и създаване на нов социален комплекс в ж.к. „Възраждане“.

Сред най-значимите промени е увеличението на местата за услугата „терапия и рехабилитация“ от 339 на 499. По-голям капацитет се предвижда и за „информиране и консултиране“, където местата ще нараснат от 205 на 269, както и за „застъпничество и посредничество“ – от 192 на 238. Услугите за обучение за придобиване на умения ще разполагат с 356 места вместо досегашните 260, а подкрепата за придобиване на трудови умения ще бъде разширена от 143 на 184 места.

Планът предвижда увеличение и при услугите за хора с увреждания. Дневната грижа за деца с трайни увреждания ще бъде разширена от 40 на 45 места, а за пълнолетни лица с трайни увреждания – от 130 на 155. Значително нараства и капацитетът на резидентната грижа – за пълнолетни лица с интелектуални затруднения местата ще се увеличат от 10 на 60. При резидентната грижа за хора с деменция капацитетът ще нарасне от 15 на 35 места, а за лица с психични разстройства – от 8 на 28. За деца без увреждания местата ще бъдат увеличени от 36 на 40.

В рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост във Варна предстои да бъдат разкрити две услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения с по 15 места всяка. В ж.к. „Възраждане“ ще бъде изграден и Комплекс за социални услуги, който ще предлага дневна грижа с капацитет 30 места.

Планът предвижда закриването на пет съществуващи социални услуги, сред които дневна и резидентна грижа за деца с увреждания. Те ще бъдат заменени с нови услуги, които ще предоставят по-подходяща подкрепа за нуждаещите се.

Документът предстои да бъде разгледан и на заседание на Общинския съвет.

Редактор "Екип на Петел",

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