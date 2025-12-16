Създават регионална дирекция за борба с градушките в Северна България

Снимка: Булфото, архив

Министерството на земеделието създава нова Регионална дирекция "Борба с градушките" в Северна България, съобщи заместник-министърът в оставка Иван Капитанов на среща със земеделски производители в Ловеч.

Предвижда се изграждането на нов команден пункт в град Славяново, както и на 28 нови ракетни площадки, които ще обхванат територии от областите Плевен, Велико Търново и Ловеч.

С този проект защитената територия ще се увеличи с над 2 млн. декара земеделски земи, пише novini.bg.

Освен това, в област Ловеч ще бъдат разположени и 47 наземни генератора, които работят със сребърен йодид, за да бъдат обхванати площите, които не може да бъдат защитавани с ракетен или самолетен способ.

