Сбиване в "Надежда" между две групи лихвари

Кадър ИИ

Екшън като от криминален филм се разиграл в понеделник следобед на бул. „Ломско шосе“ в столичния квартал „Надежда“ 1, където е избухнал ожесточен конфликт между две групи мъже, свързани с дейност по отпускане на бързи кредити. По разкази на очевидци всичко започнало, когато до офис за бързи кредити, разположен в района на бензиностанция, спрели три луксозни джипа. От тях слезли около десетина мъже, които нахлули в офиса и потърсили сметка на намиращите се вътре свои конкуренти, съобщава News24sofia.eu.

Според свидетели причината за разправията били невърнати навреме пари, което прераснало в ожесточен словесен сблъсък. Само минути по-късно напрежението ескалирало – започнали да се чупят стъкла, хвърчали различни предмети, отправяли се тежки заплахи, а впоследствие конфликтът прераснал в масово меле с размяна на удари.

Сцените на насилие се разиграли пред погледите на живеещи в района и служители от близките търговски обекти, които останали шокирани от случващото се.

След като станало ясно, че към мястото е подаден сигнал в полицията, едната група бързо се изтеглила с автомобилите си, а другата заключила офиса и също напуснала района в неизвестна посока.

Жители на квартала заявиха пред News24sofia.eu, че това не е първият подобен инцидент. По думите им полицейски екипи често посещават въпросния офис за бързи кредити, но въпреки многобройните сигнали не се забелязват трайни мерки, които да прекратят подобни конфликти.

Към момента няма официална информация от полицията за задържани лица или образувано производство. Очаква се компетентните органи да изяснят всички обстоятелства около инцидента.

Редактор "Екип на Петел",

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