Сблъсък между автомобил и трамвай в София, в колата е пътувало дете

09.01.2026 / 19:41 2

Кадър Фейсбук, Катастрофи в София, Ал. Иванов

За катастрофа между трамвай и кола в София съобщиха потребители в социалните мрежи.

Инцидентът е станал на булевард "Възкресение" преди спирка "Освобождение". 

В колата е пътувало дете, пишат още потребители. Не е ясно обаче има ли пострадали.

Автомобилът е опитал да направи обратен завой, посочва Дарик.

Движението на трамваите е спряно.

MrBean (преди 24 секунди)
Рейтинг: 202671 | Одобрение: -1644
Щом детето е карало нека зна ,че няма работа на трамвайните линии...или може би водача е от провинцията и не е чел за това...
vasil66 (преди 41 минути)
Рейтинг: 9373 | Одобрение: 3743
Е, ясно е, че автомобила е виновен. Дано няма пострадали. 

