Сблъсък между автомобил и трамвай в София, в колата е пътувало дете
Кадър Фейсбук, Катастрофи в София, Ал. Иванов
За катастрофа между трамвай и кола в София съобщиха потребители в социалните мрежи.
Инцидентът е станал на булевард "Възкресение" преди спирка "Освобождение".
В колата е пътувало дете, пишат още потребители. Не е ясно обаче има ли пострадали.
Автомобилът е опитал да направи обратен завой, посочва Дарик.
Движението на трамваите е спряно.
