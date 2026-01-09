Сблъсък между автомобил и трамвай в София, в колата е пътувало дете

Кадър Фейсбук, Катастрофи в София, Ал. Иванов

За катастрофа между трамвай и кола в София съобщиха потребители в социалните мрежи.

Инцидентът е станал на булевард "Възкресение" преди спирка "Освобождение".

В колата е пътувало дете, пишат още потребители. Не е ясно обаче има ли пострадали.

Автомобилът е опитал да направи обратен завой, посочва Дарик.

Движението на трамваите е спряно.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!