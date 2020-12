Сблъсъци между протестиращи и полицаи в Париж. Има запалени автомобили, разбити са витрини на магазини

Снимки: Pexels, MrAndyNgo, Туитър

Напрежението по време на протестите в Париж ескалира. Демонстранти влязоха в сблъсък с полицаи, които използваха сълзотворен газ. Има запалени автомобили, разбити са витрини на магазини.

Насилието избухна в Париж за втори пореден уикенд на масов протест срещу новия закон за сигурност, информира АФП, цитирана от БГНЕС.



Демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията, запалени бяха превозни средства и разбити витрини на магазини.

Прозорци на супермаркет, агенция за недвижими имоти и банка бяха изпочупени, а няколко автомобила избухнаха в пламъци, докато демонстрантите маршируваха към централния площад "Република".



Хвърляни са предмети по полицията, която е реагирала със сълзотворен газ.

Това е повторение на жестоките сцени от протестите миналия уикенд срещу закона за сигурността, който ще ограничи публикуването на снимки на лица от полицията.

Law enforcement in Paris is forced to retreat while anarchist black bloc militants run up and attack them at the riot. pic.twitter.com/XqTcWFRK76