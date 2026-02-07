Сблъсъци с полицията и арести на анархисти в Солун

Пиксабей

Сблъсъци между полиция и анархисти доведоха до безредици в Солун, които продължиха до ранните часове на днешния ден. Арестувани са над 300 души.

Напрежението е започнало, след като неизвестни лица са започнали да хвърлят коктейли "Молотов" по полицейския отряд за борба с безредиците на улица пред Политехническия факултет на Солунския университет. Ранен е един полицай, който е бил откаран в болница с изгаряния по главата и врата. Нанесени са сериозни щети на паркирани превозни средства в района.

Обществената телевизия ЕРТ показа напълно изгорял автомобил, а пътната настилка наоколо наподобява бойно поле. Не е ясна причината за агресията - според информация в гръцките медии по това време в университета се е провеждало парти. По време на сблъсъците полицейските сили са отвърнали с шокови гранати и сълзотворен газ.

На място са дошли и допълнителни екипи, които използвали водно оръдие, за да разпръснат тълпата. В резултат на употребата на химически вещества от полицията 21-годишно момиче е откарано с дихателни проблеми в болница "Хипократ“ в Солун, за да получи първа помощ.

Полицейската операция е продължила до ранните часове на днешния ден, като е имало масови арести.

За шест часа е било спряно движението по маистралата Егнатия Одос.

