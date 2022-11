Сблъсъци с полицията в Китай заради ограниченията срещу Ковид

Кадър Ютуб

Полицията в Североизточен Китай обяви, че е задържала седем души след сблъсъци между жители и служители на реда, прилагащи ограниченията срещу COVID-19, съобщи Асошиейтед прес.



Насилието избухва на фона на ръст на случаите в цялата страна. Властите обявиха вчера 2230 нови случаи в южния производствен център и технологичен хъб Гуанчжоу.



Броят на новозаразени остава относително малък, но Китай продължава стриктното спазване на политиката за "нулев ковид", която включва карантиниране, локдауни и почти всекидневни задължителни тестове, предаде Дарик.



В съобщение на полицейското управление в град Лини, провинция Шандун, се казва, че службите по обществена сигурност ще предприемат сериозни мерки срещу тези, които "с незаконните си действия нарушават правото на лична защита на гражданите".



Мерките срещу пандемията разпалиха протести в цялата страна, където оспорването на властта на Китайската комунистическа партия е рядкост. Все още не е известно кои са задържаните при сблъсъците. Новини за арестите се появиха днес сутринта в социалните мрежи, но бързо бяха изтрити от служители по цензурата в интернет.



Китайският президент Си Цзинпин превърна политиката за "нулев COVID" в знакова за управлението. Си получи трети петгодишен мандат през миналия месец, придружен с издигането на негови близки съюзници до висши постове във властта.





Сред тях беше бившият партиен лидер в Шанхай, където драконовските мерки и локдаун през лятото доведоха до недостиг на храна, конфронтация с властите и сериозни прекъсвания в международната верига на доставки, която все повече зависи от китайското производство и транспорт.



Докато останалият свят постепенно се отваря след пандемията, Китай прави много внимателни малки стъпки в тази посока, като границите оставят почти напълно затворени, а служителите са под тежък натиск да прилагат ограниченията.



Китайският износ е намалял с 0,3 процента през октомври спрямо година по-рано. Това бележи спад, след като през септември показателят нарасна с 5,7 на сто, съобщиха китайските митнически власти. Отново на годишна основа, вносът е намалял с 0,7 процента в сравнение с 0,3 на сто ръст през септември.



Спекулации за възможно облекчаване на политиката за "нулев ковид" раздвижиха пазарите, но правителството реши да запази в тайна плановете си, включително възможността от внасяне на чужди ваксини.



Миналата седмица индустриална зона, в която има завод за производство на телефоните "айфон" (iPhone) на компания "Епъл", беше затворена за седем дни след новорегистрирани случаи на COVID-19 и напускане на служители. Много от тях прескочиха оградите и поеха пеша по магистралите в района в опит да избегнат затваряне в карантиниращи центрове, където храната, санитарните условия и зачитането на личното пространство са обект на критики.



"Епъл" предупреди в неделя своите клиенти, че ще е необходимо да изчакат, за да получат най-новите си модели "айфон", тъй като фабриката, управлявана от "Фокскон" в Чжънчжоу, "работи със сериозно намален капацитет".

