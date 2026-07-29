Сбогуваме се с Богдан Караденчев в в понеделник във Варна Крематориум

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Поклонението пред Богдан Караденчев ще е на 3 август (понеделник) от 11:00 часа във Варна Крематориум в село Тополи, съобщиха от семейството му.

Бившият кмет на Варна и район "Аспарухово" почина на 83 години след усложнения след получен инсулт.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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