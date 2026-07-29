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Сбогуваме се с Богдан Караденчев в в понеделник във Варна Крематориум

29.07.2026 / 16:07 0

Снимка Петел

Поклонението пред Богдан Караденчев ще е на 3 август (понеделник) от 11:00 часа във Варна Крематориум в село Тополи, съобщиха от семейството му.

Бившият кмет на Варна и район "Аспарухово" почина на 83 години след усложнения след получен инсулт. 

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Редактор "Екип на Петел",

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