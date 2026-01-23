Сбогуваме се с Нейчо Нейчев в неделя в Тополи
23.01.2026 / 15:47 0
Снимка Пиксабей
Поклонението пред Нейчо Нейчев ще бъде на 25 януари (неделя) от 11 часа в Гробищен парк „Тополи“, съобщиха от семейството му.
Бившият готвач на националния отбор по футбол на България почина на 81 години във варненска болница.
Екипът на „Петел“ изказва съболезнования на семейството и близките на Нейчо Нейчев.
