Сбогуваме се с Нейчо Нейчев в неделя в Тополи

Поклонението пред Нейчо Нейчев ще бъде на 25 януари (неделя) от 11 часа в Гробищен парк „Тополи“, съобщиха от семейството му.

Бившият готвач на националния отбор по футбол на България почина на 81 години във варненска болница.

Екипът на „Петел“ изказва съболезнования на семейството и близките на Нейчо Нейчев.

