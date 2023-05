Счупена китара на Кърт Кобейн бе продадена за 600 хил. долара

Кадър Ютуб

Китара, разбита на сцената от фронтмена на Nirvana Кърт Кобейн, беше продадена за близо 600 000 долара. Това е няколко пъти повече от първоначалната ѝ оценка, съобщиха от аукционна къща, съобщи сайтът BG Voice.

Черната китара Fender Stratocaster е негодна за свирене, заяви Коди Фредерик от Julien's Auctions пред АФП по-рано този месец.

Инструментът обаче е бил подписан от тримата членове на гръндж групата от Сиатъл.

От аукционната къща заявиха, че са очаквали китарата да бъде продадена за 60 000 долара на събитието пред публика в Hard Rock Cafe в Ню Йорк.

Вместо това той тя е била оценена на 595 000 долара, се казва в изявлението на Julien's и нарича сумата "поразителна", допълва 24 часа.

"Когато беше на сцената Кърт Кобейн беше машина. Човекът беше под пара и това се усещаше на сцената. Това се усещаше и по начина, по който се отнасяше към инструментите си.

"Този счупен елемент, по странен начин, от този съкрушен музикант, е символ на тази груба и неспокойна епоха в музиката."

Хитовете на Nirvana, много от които са написани от Кобейн, включват "Come As You Are", "Lithium" и пробива през 1991 г. "Smells Like Teen Spirit" - песен, която се превръща в химн за едно поколение отчуждени тийнейджъри.

Кобейн се бори с пристрастяване към наркотици и депресия и има бурна връзка със съпругата си Кортни Лав, фронтмен на Hole.

Той се самоубива през април 1994 г.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!