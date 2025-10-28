Счупи два рекорда в "Стани богат"

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Йоана Ценкова подобри два негативни рекорда в „Стани богат“. Тя се превърна в първия участник, който е използвал два от жокерите си още до въпроси за 1000 лева, и първия играч с печалба от 500 лева при един останал жокер на разположение.

Отделно дамата, която е завършила ветеринарна медицина, се превърна в един от малкото играчи, употребили жокер при въпрос за първа сигурна сума, и един от тези с най-кратко присъствие на стола на богатството.

Ценкова поиска „50:50“ при въпроса за 500 лева: Как се нарича голямата клетка за птици, в която те могат да летят? – Кокошарник, Люпилник, Менажерия и Волиера.

Компютърът остави в шоуто по бТВ първата и четвъртата опция, и Йоана отгатна, че верният отговор е волиера.

Последва помощ от Ники Кънчев при въпроса за 1000 лева: С какво може бързо да се разтвори голямо парче стиропор? – Топла вода, Спирт, Лимонов сок и Ацетон.

Водещият правилно насочи участничката към ацетон.

Всичко за Йоана приключи, след като за 1500 лева бе попитана: На кой континент се намира най-дългият мост в света?

Тук опциите бяха Европа, Азия, Северна Америка и Африка.

Йоана посочи Европа, но ставаше дума за Азия.

