Сделката между Израел и Хамас се отлага

кадър: Ютуб

Заседанията на военно-политическия кабинет и на правителството на Израел, начело с Бенямин Нетаняху, бяха отложени, предаде медията от Еврейската държава нюзру, пише "Новини".

Според публикуваните данни, кабинетът ще започне разглеждането на сделката за палестинския анклав на брега на Средиземно море ивицата Газа едва в 20:00 ч., вместо в планирания час – 17:00 ч. (съвпада с българското време).

Както беше съобщено по-рано, след ратификацията на споразумението от военно-политическия кабинет, то трябва да бъде окончателно одобрено и от правителството на Израел.

Известно е, че двама министри – министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир и министърът на финансите Бецалел Смотрич – се противопоставят на сделката с палестинските терористи от Хамас и на прекратяването на войната в Газа.

Въпреки това е очевидно, че тяхната позиция няма да попречи на сключването на споразумението.

Според наличната информация са възникнали трудности на етапа на съгласуване на списъка с терористи, които ще бъдат освободени.

Очаква се одобрението на сделката да бъде обявено късно вечерта.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!