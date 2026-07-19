Сдружението за качествена храна и КЗП се обединяват срещу ценовите аномалии

"За достъпна и качествена храна“

Сдружение "За достъпна и качествена храна“ проведе работна среща с временно изпълняващия длъжността председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев, директора на Дирекция "Контрол на пазара“ Игнат Арсенов и члена на Комисията за защита на потребителите Цветислава Лакова.

Основен акцент в разговора беше представянето на новата обществена платформа "Разбивка“ – Razbivka.bg, създадена в обществена полза за повишаване на прозрачността на пазара на храните и за по-ефективна защита на българските потребители, пише "Фокус". Платформата е разработена от международен IT екип с амбицията да се превърне в иновативен инструмент за граждански контрол, който поставя специален акцент върху качеството и безопасността на храните, ценовите аномалии и защитата на потребителските права.

По време на срещата председателят на Сдружението д-р Андрей Велчев представи възможностите на платформата, чрез която гражданите могат да подават сигнали, свързани с качеството, безопасността, състава, етикетирането, цените и нелоялните търговски практики при хранителните продукти. Целта е чрез активното участие на потребителите и взаимодействието с компетентните институции да се повиши прозрачността на пазара и доверието в контролните механизми.

В рамките на срещата бяха представени и резултатите от независимите лабораторни изследвания, възложени от Сдружението, както и предприетите действия за сезиране на компетентните държавни институции. Обсъдени бяха възможностите за по-добра координация между Комисията за защита на потребителите, Българската агенция по безопасност на храните и останалите контролни органи при случаи, засягащи правата, здравето и икономическите интереси на потребителите.

Представителите на Сдружението потърсиха съдействието на КЗП и за установяване на работещ институционален диалог с институцията на омбудсмана. Беше посочено, че през петте години от създаването на Сдружение "За достъпна и качествена храна“, въпреки многократните официални покани и искания за срещи, институцията на омбудсмана не е инициирала нито една среща и не е провела разговор с организацията по поставените проблеми. Според Сдружението защитата на потребителските права изисква взаимодействие между всички институции, призвани да защитават интересите на българските граждани.

С настоящото прессъобщение Сдружение "За достъпна и качествена храна“ отправя публична покана към представителите на големите търговски вериги да се включат като партньори в инициативата "Разбивка“, като на доброволен принцип изградят механизъм за пряка комуникация и обмен на информация чрез платформата. Поканата се отправя публично чрез медиите и официалната интернет страница на Сдружението – zdkh.bg, с убеждението, че прозрачността и активният диалог са в интерес както на потребителите, така и на коректния бизнес.

От Сдружението отбелязват, че през последните години значителна част от постъпващите сигнали са свързани с хранителни продукти, предлагани в големите търговски вериги. В редица случаи липсата на навременна обратна връзка от страна на ръководствата на дружествата налага сезиране на компетентните държавни органи, сред които Комисията за защита на потребителите и Българската агенция по безопасност на храните.

Сред основните предложения на Сдружението бяха изграждането на трайно партньорство между КЗП и платформата "Разбивка“, обменът на информация по потребителски сигнали, реализирането на съвместни информационни кампании и повишаването на обществената информираност относно механизмите за защита на потребителските права.

"Нашата цел не е да противопоставяме бизнеса и потребителите, а да бъдем мост между тях. Вярваме, че платформата "Разбивка“ може да бъде полезна и на самите търговски вериги, като им предоставя възможност своевременно да получават информация за възникнали проблеми и да реагират още преди да се стигне до намесата на контролните институции. Сърдечно благодарим на всички институции, партньори, експерти, доброволци и на международния IT екип, които през последните години вложиха знания, време и усилия, за да превърнат тази идея в реалност. Проектът изискваше сериозен експертен, организационен и финансов ресурс, но вярваме, че той ще бъде в полза на всички български потребители“, заяви председателят на Сдружение "За достъпна и качествена храна“ д-р Андрей Велчев.

Сдружение "За достъпна и качествена храна“ изразява своята благодарност към ръководството и екипа на Комисията за защита на потребителите за проведения конструктивен разговор и готовността за бъдещо сътрудничество. Организацията остава убедена, че само чрез партньорство между институциите, бизнеса, неправителствения сектор и гражданите могат да бъдат постигнати устойчиви резултати в борбата с измамите с храни, нелоялните търговски практики и необоснованите ценови аномалии.

Платформата "Разбивка“ е създадена с мисията да бъде национален инструмент за прозрачност, обществен контрол и защита на потребителите. Сдружението отправя открита покана към всички институции, производители, търговски вериги, браншови организации и граждани да се присъединят към инициативата и заедно да изградят по-прозрачна, по-честна и по-сигурна хранителна среда в България.

Редактор "Екип на Петел",

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