Седем британци загинаха в пожар, Лондон предупреди туристите

Снимка Пиксабей

Британското външно министерство предупреди гражданите, които планират лятна почивка в чужбина, за повишен риск от горски пожари в редица популярни туристически дестинации. Предупреждението идва след смъртта на седем британски граждани при пожар в испанската област Андалусия, пише novini.bg.

Заради високите температури британските власти призовават туристите да бъдат особено внимателни при пътувания до Франция, Испания, Кипър, Италия и Турция. На летовниците се препоръчва да сключат туристическа застраховка, тъй като при възникване на пожари е възможно да се наложи промяна на маршрута или да не успеят да достигнат до предварително резервираното място за почивка.

Пожарите създават проблеми и във Великобритания. Една от популярните летни атракции – пътуванията с исторически парни влакове – беше временно преустановена през най-горещите дни. Сред локомотивите, за които има подозрения, че са предизвикали пожар, е и известният „влак на Хари Потър“.

Голям пожар близо до военна база във Великобритания

В Единбург пожар избухна на улица „Принсес“ – едно от най-посещаваните места в града. Огънят е пламнал в ранните часове на сутринта, но според пожарникарите, ако инцидентът беше станал през деня, щеше да доведе до сериозни затруднения за движението, обществения транспорт и туристическия поток.

Огнеборците предупреждават, че високите температури, старите сгради и увеличаващият се брой туристи значително усложняват работата им.

В района на Пийк Дистрикт фермер съобщава, че само за една година е трябвало да се справи с над 80 пожара в имота си. Шест от тях са излезли извън контрол и са наложили намесата на пожарната служба на графство Дарбишир.

По думите му между Великден 2025 г. и Великден 2026 г. са били изразходвани над 400 часа за борба с пожари и подпалвания, причинени от хора, които къмпингуват сред природата. Заради труднодостъпния терен в част от мочурищата той дори е сключил допълнителна застраховка за използване на хеликоптер при гасене на пожари.

На фона на повишения риск британските власти започнаха информационна кампания в социалните мрежи с инструкции как хората да се предпазват от пожари и как да реагират при възникването им.

Пожарната служба на Шотландия също призова хората, които прекарват време сред природата, да бъдат отговорни. Особено внимание се обръща на използването на барбекюта за еднократна употреба, които трябва да бъдат напълно изгасени и изхвърляни само на безопасни места, за да не се превърнат в причина за нови пожари.

Редактор "Екип на Петел",

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