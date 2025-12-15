Седем души с повдигнати обвинения след акцията, при която беше задържан шефът на Пето районно управление

снимка: МВР

Седем души са с повдигнати обвинения след полицейската акция в петък, проведена на територията на област Ловеч и град София. Припомняме, че на 12 декември властите задържаха началника на Пето районно управление в София Пламен Максимов, началникът на сектор "Наркотици", както и още двама служители от същия сектор на районното управление. Арестувани бяха още 12 души при акцията срещу наркомафията.

Иззети са големи количества наркотични – марихуана, синтетични наркотични вещества, кокаин, много вещи и десетки хиляди евра, както и златни ценности, предаде Нова телевизия.

Седемте лица са с повдигнати обвинения за участие в група за извършване на тежки умишлени престъпления. Две от тях са посочени като ръководители - единият е от арестуваните полицаи. Четирима от обвиняемите цивилни са добре познати на службите заради разпространение на наркотици.

Става дума за следните престъпления – палеж, откупи, разпространение на наркотици. Законът предвижда наказания по отделно за арестуваните от 3 до 10, от 3 до 12 и от 5 до 15 години затвор. Обвиненията са за период повече от година и половина.

Срокът за задържане и на седемте лица е 72-часа. Предстои внасяне на искане за мярка за неотклонение „задържане под стража”.

Към днешния ден предстои задържането на още едно лице, казаха още властите.

Сигналът за лицата е подаден в началото на 2025 година, като източниците са няколко, сред които и МВР.

Директорът на СДВР директор Любомир Николов коментира: „Знаете, че един от задържаните е началникът на столичното Пето районно управление. Неговият професиноален опит предполага да има особени знания в методите, които използваме при разкриване на престъпления от общ характер. Затова беше важно да бъде запазена конфиденциалността на събраната информация. Другите задържани служители са – оперативен работник в Пето районно управление с около 13 години стаж, работи по линия на сектор наркотици, а също така и колежка със стаж от пет години."

Шефът на СДВР посочи още, че е изпратил предложение до министъра на вътрешните работи за отстраняване на всички служители с повдигнати обвинения.

Със заповед на Николов за шеф на Пето районно временно е назначен комисар Илия Кузманов.

