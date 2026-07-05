Седем души са пострадали в катастрофата на пътя Добрич - Варна
Снимка: Булфото
Възстановено е движението по път II-29 Добрич – Варна, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура".
Движението бе временно ограничено поради катастрофа в района на петия километър от изхода на Добрич в посока към Варна.
Според първоначална информация от сайта на полицията в инцидента са пострадали седем души, като удърът е бил челен, посочва БТА.
При произшествието няма загинали.
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