Седем души са пострадали в катастрофата на пътя Добрич - Варна

Снимка: Булфото

Възстановено е движението по път II-29 Добрич – Варна, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура".

Движението бе временно ограничено поради катастрофа в района на петия километър от изхода на Добрич в посока към Варна.

Според първоначална информация от сайта на полицията в инцидента са пострадали седем души, като удърът е бил челен, посочва БТА.

При произшествието няма загинали.

Редактор "Екип на Петел",

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