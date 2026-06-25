Седем души са задържани след акцията на полицията в район "Приморски"
25.06.2026 / 17:18 0
Снимка Булфото
"Петел" следи какво се случва в район "Приморски след акцията на ГДБОП и ОДМВР Варна.
Според информаиця от варненската полиция към момента по ЗМВР са задържани 7 лица.
МВР има правомощия да задържа лица за срок до 24 часа.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!