Седем души са задържани след акцията на полицията в район "Приморски"

Снимка Булфото

"Петел" следи какво се случва в район "Приморски след акцията на ГДБОП и ОДМВР Варна.

Според информаиця от варненската полиция към момента по ЗМВР са задържани 7 лица.

МВР има правомощия да задържа лица за срок до 24 часа.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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