Седем френски града забраниха рибата тон в училищните менюта

Седем френски града, сред които Париж, Лион, Лил, Гренобъл, Монпелие и Рен, решиха да забранят рибата тон и храните на основата на тази риба в менюто на училищните столове поради предполагаем риск за здравето на децата, въпреки спазването на хигиенните правила, предаде испанската агенция EFE, цитирана от БНР.

"Решихме да приложим принципа на предпазливост", обяснява заместник-кметът на Лил Шарлот Брун, която в интервю за френското радио France Info оправдава тази забрана с аргумента, че "европейската регламентация не защитава достатъчно здравето на децата".

Тези седем града, които общо имат население от три и половина милиона души и всички са управлявани от леви коалиции, се позовават в частност на позицията на екологичните организации Bloom и Foodwatch, които от октомври миналата година предупреждават за наличието на опасни количества живак в рибата тон.

