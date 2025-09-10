Седем руски дрона са открити до момента в Полша

Пиксабей

Полското министерство на вътрешните работи днес заяви, че седем дрона или отломки от дронове са открити в Полша след нарушаването на въздушното пространство на страната от руски безпилотни летателни апарати през нощта, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Пет дрона са открити в източния регион Люблин, уточни говорител на министерството. Един дрон се е разбил над Лодзкото воеводство в Централна Полша, а друг във Варминско-Мазурското воеводство.

Намерени са и отломки от снаряд с неясен произход.

Полицията и армията продължават издирването на дронове и части от тях, добави говорителят.

През нощта над дузина дронове навлязоха в полското въздушно пространство по време на пълномащабни руски удари срещу Украйна, съобщи командването на армията.

След инцидента полският премиер Доналд Туск поиска консултации с НАТО съгласно чл. 4 от договора на алианса. Той предвижда разговори със съюзниците в НАТО, ако някоя от страните членки усети външна заплаха.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!