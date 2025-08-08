Седемгодишно дете е със счупен таз, след като го блъсна кола в Кубрат

Снимка: Булфото

Водач на лек автомобил блъсна седемгодишно дете, излязло внезапно от спрян на пътя микробус в Кубрат, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград. Инцидентът е станал вчера по обяд.

Момчето е пътувало в буса с 51-годишния си дядо. Мъжът спрял превозното средство пред дома си и тръгнал да отваря вратата към двора. Детето слязло внезапно от другата страна на буса и хукнало към дядо си. В същия момент по пътя преминавал „Фолксваген Голф“, шофиран от 21-годишен мъж от село Тетово, който блъснал изскочилото пред него дете, предава БТА.

Пострадалото момче е транспортирано в Спешен център – Кубрат, където след преглед е установено счупване на таза без разместване. Настанено е в болницата в Разград под наблюдение.

Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая се води досъдебно производство.

През изминалото денонощие в страната при катастрофа е загинал един човек, а 34 са ранени.

