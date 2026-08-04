Седемнадесет извършители на домашно насилие са включени в специализирана програма в Силистра

Снимка Булфото

Седемнадесет извършители на домашно насилие, сред които и две жени, до момента са включени в специализираната програма за работа с извършители, реализирана от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ по проекта „Ние искаме шанс“. Това съобщиха за БТА от сдружението.

Всички участници преминават през индивидуална работа със специалисти, насочена към промяна на нагласите и поведението им. Девет души вече са завършили успешно шестмесечния цикъл на програмата, а работата с останалите продължава. При три случая е потърсено съдействие от прокуратурата поради неявяване и неспазване на поетите ангажименти. Двама от тези участници впоследствие са възобновили участието си.

От сдружението посочват, че работата с извършители е сред най-важните, но и най-трудните дейности за ограничаване на домашното насилие. Според екипа промяна е възможна, когато извършителите осъзнаят последиците от поведението си и развият умения за ненасилствено общуване и разрешаване на конфликти.

По проекта е разработен и въведен координационен механизъм за работа по случаи на домашно насилие и насилие, основано на пола. Той е създаден съвместно с институциите в област Силистра и определя правила за взаимодействие и обмен на информация при работата по конкретни случаи.

В рамките на проекта са организирани специализирани обучения за професионалисти, както и кръгла маса на тема „Противодействие на насилието, основано на пола“, в която са участвали представители на национални организации, експерти и местни институции.

Проектът „Ние искаме шанс“ ще продължи до октомври 2026 г. и предвижда работа с извършители на домашно насилие, развитие на партньорството между институциите и дейности за подобряване на подкрепата за пострадалите.

БТА припомня, че по-рано тази година Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ представи Регионален координационен механизъм за работа по случаи на домашно насилие и насилие, основано на пола. Документът е разработен съвместно с представители на съдебната власт, прокуратурата, МВР, социалните и здравните институции, образователната система, местната власт и неправителствения сектор и вече се прилага в област Силистра.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!