Седми ден издирват Наталия и пастрока ѝ, според психиатър 40-годишният мъж се грижи за нея

снимка: ОДМВР Варна

Мащабната акция по издирването на 11-годишната Наталия Славова Асенова от варненското село Константиново продъпжава седми ден. Тя е в неизвестност от 30 юни, когато след заплаха за живота на майката, момичето тръгва с нейния бивш партньор Асен Симеонов.

Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета, заяви психиатърът д-р Веселин Герев в студиото на "Денят започва".

д-р Веселин Герев, психиатър: Малко или много ще се грижи за това дете, защото това ще бъде неговата разменна монета. Аз не мисля, че детето ще пострада, защото ако то пострада, него не го защитава нищо.

За начина на дейстивие на 40-годишният бивш партньор на майката на детето Герев коментира:

д-р Веселин Герев, психиатър: "Имаме вербално насилие, след което се преминава към физическо насилие и накрая се стига до отвличането на детето. Това е върхът на целия агресивен акт. Аз мисля, че скоро издирващите няма да могат да го намерят. Похватът на издирвания е такъв – той добре е познавал детето, емоционално е успял да се сработи с него, когато го е отвлякъл.

Не е приложил някакви насилствени мерки, а агресия спрямо майката, и детето го е последвало. Той на практика е обещал на детето, че на него и на майката няма да се случи нищо, ако то изпълнява неговите напътствия. Този тип хора с проблеми със устойчивостта на характера – при тях нещата могат да бъдат както планирани, така и импулсивни. Всичко говори за това, че той е планирал тази ситуация и се е подготвил доста добре. Крайната цел е допълнително унижаване на майката."

Редактор "Екип на Петел",

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