Седми мъртъв делфин изплува на плажа във Варна
Кадър Нова телевизия, архив
Седми мъртъв делфин е открит на плажа във Варна, като това е пореден подобен случай в рамките на последните две седмици, съобщава Фокус.
На мястото, където е открит бозайника, има множество хора и деца, които играят в непосредствена близост до животното.
Случаят поражда въпроси сред жителите и гостите на морската столица за състоянието и чистотата на водата край Варна.
Зачестилите инциденти са повече от притеснителни за всеки, заключава Фокус.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!