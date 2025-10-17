Седмична прогноза от НИМХ: Температурите скачат

Кадър НИМХ

В неделя ще се усили северозападният вятър, ще е по-добре изразен в Дунавската равнина. С него облачността над по-голямата част от страната ще намалее до предимно слънчево. Значителна ще остане над южните и североизточните райони; там на места все още ще има слаби валежи. Минималните температури ще са между 7° и 12°, максималните – между 13° и 18°. През първите два дни от новата седмица в цялата страна ще бъде предимно слънчево, във вторник с разкъсана висока и средна облачност.

Вятърът ще отслабне, ще се ориентира от изток-югоизток. На отделни места в котловините и низините сутрин видимостта ще е намалена. Ще се понижат нощните температури, в много райони ще са между минус 1° и 4°, ще има слани; по-високи – до 8°-10° ще са по Черноморието. Максималните ще са предимно между 13° и 18°. В средата на седмицата от запад на изток облачността отново ще се увеличи, повече над Западна България и планинските райони. На места там ще има валежи с количества до около 10 mm, в четвъртък е възможно да прегърми. С южен вятър ще се затопля. В петък ще е без валежи. Ще преобладава слънчево време. Преди обяд на места в низините ще има мъгла или ниска облачност. Минималните температури ще са между 8° и 13°, максималните – между 21° и 26°, по-ниски в местата с мъгла.

