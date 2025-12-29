Седмина шофьори попаднаха във варненския арест заради дрога и алкохол

снимка Булфото

През почивните дни в област Варна са задъражани за 24 часа 7 мъже, след като е

установено, че са карали колите си след употреба на алкохол или дрога, съобщават от плресцентъра на полицията.

55 и 46-годишни водачи са спрени за проверка от служители на РУ Провадия и

след като са били тествани с алкотест дрегер е констатирано, че на първият пробата му

отчела 1,58 промила алкохол в издишаният въздух, а на вторият 2,07 промила. Другите

двама на 51 г и на 22 години са спрени от служители на РУ Аксаково и РУ Девня, за

проверка, при която е констатирано че управляват след употреба на 1,28 и 1,75 промила

алкохол.И четиримата са отведени в болнично заведение, където някой от тях дават

кръвни проби за изследване, а други не.

Двама водачи на 42 г. и на 37 г. са спрени за проверка от служители на 04 РУ и РУ

Девня, при която след като са били тествани с Дръг Тест 5000 е установено, че са

управлявали след употреба на амфетамин и метамфетамин, а мъж на 34 години спрян за

проверка от служители на 01 РУ, е отказал да бъде тестван за употреба на наркотични

вещества. И тримата мъже са отведени в МБАЛ ВМА Варна, където дават проба от

биологичен материал за изследване. Управляваните автомобили от двамата водача под

въздействието на наркотици са иззети и са оставени на съхранение на охраняван паркинг на МВР.

Срещу всички задържани нарушители са образувани досъдебни производство,

като след отпадане на основанието за задържане, са били освободени.

