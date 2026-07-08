Седмокласниците подават заявления за гимназиите от днес до 10 юли
Пиксабей
От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8-и клас. Това става само по електронен път.
От Регионалното управление на образованието в София припомнят, че при класирането се взима предвид първо желанието, посочено от ученика на позиция номер 1. Няма ограничение в броя на вписаните желания.
Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли включително, предаде БНР.
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