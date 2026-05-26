Сега: Борисов търси опора във Вашингтон

Булфото

Бойко Борисов харесва силните политици на международната сцена. "Това са тримата глобални играчи – Си Дзинпин, Путин и президента Тръмп", беше казал водачът на ГЕРБ в интервю преди два месеца. Така на практика посочи къде според него са същинските центрове на властта – не в Европа, към която нашата страна принадлежи.

Китай обаче е съперник на ЕС, а Русия – открит враг. Какъвто и респект да изпитва Борисов към вождовете в Пекин и Кремъл, не може да заявява ориентация към тях. Не и ако иска да запази европейските си съюзници, които са много чувствителни, стане ли въпрос за двете източни държави. Така че, когато търси сила, в чиято орбита да прикачи ГЕРБ, Борисов обръща поглед към Вашингтон, където сега властта държи Доналд Тръмп, предаде Сега.

През ноември 2019 г. Борисов, тогава за последно премиер, успя да се срещне с Тръмп, който караше първия си мандат като президент. Правителството на ГЕРБ беше закупило американски изтребители F-16, а и обеща на американците да включи техни компании в работата на АЕЦ "Козлодуй" (така и стана – ще строят нови ядрени мощности в централата), така че Тръмп имаше всички основания да посрещне благосклонно българския премиер.

Тогава Борисов беше разговарял и с представители на Демократическата партия, на които беше казал: "Еднакво близки сте ни демократите и републиканците. У нас има място и за едните, и за другите." Това отразяваше практичната нагласа на водача на ГЕРБ. Важно му беше да разполага със съюзници отвъд океана, пък това кой каква идеология защитава – не толкова.

В каквито и коалиции да участваше през следващите години, Борисов държеше линията на близост с Вашингтон, също силно заинтересуван от сътрудничество, особено по отношение на превъоръжаването и енергетиката. Миналата година даже неуспешно се пробва да промотира пред Доналд Тръмп-младши газопровода "Балкански поток", построен при третото му правителство. Макар и да твърдеше, че твърдо стои зад Украйна, лидерът на ГЕРБ бързо се обърна в посоката, която Тръмп задаваше – на дистанциране от Киев и преговори с Кремъл.

Още в https://www.segabg.com/category-observer/borisov-tursi-opora-vuv-vashington

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!