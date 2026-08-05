"Сега": Демерджиев започна изненадващи кадрови размествания в МВР

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Вътрешният министър Иван Демерджиев започна изненадващи кадрови размествания, при това на най-високото областно ниво. Само за няколко дни бяха сменени трима областни директори на МВР.

Почти всички 28 областни директори бяха махнати от тандема Емил Дечев (служебен министър) - Георги Кандев (главен секретар). Пълната чистка беше обяснена тогава с назначаването на хора, които да направят честни избори, както и с твърденията, че трябва да се вярва на екипа. Последваха стотици полицейски акции по села и градове, влизане в населени места с дълго оръжие и дронове, а накрая дойдоха и вече известните изборни резултати. Хората на Румен Радев, включително и вътрешният министър Иван Демерджиев, се скъсаха да хвалят МВР и областните директори, пише "Сега".

Сега обаче по места се забелязва изненадващи кадрили, които са все със заповеди на сегашния вътрешен министър.

Повече по темата четете тук: https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/demerdzhiev-zapochna-iznenadvashti-kadrovi-razmestvaniya-mvr

Редактор "Екип на Петел",

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