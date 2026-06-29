"Сега": Десислава Радева осъди жълт сайт за 25 500 лева

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Десислава Радева, съпруга на премиера и бивш президент Румен Радев, е успяла да осъди окончателно жълт сайт. Тя трябва да получи 25 500 лева с лихвите като обезщетение за неимуществени вреди, причинени от клеветнически и обидни думи и изрази, използвани в публикациите в сайта. Това видя "Сега" в деловодните регистри. Определението на върховния съд, което слага точка на спора, е от 24 юни.

Исковата молба на Радева е подадена през юни 2023 г. Тя претендира за вреди заради 23 статии на най-различни теми. Публикациите обсъждат какво ли не и я наричат по най-разнообразни начини. Сред темите са облеклото ѝ и цената му, семейните отношения с Радев, характерът ѝ, охраната ѝ, времето, в което е била в гимназията, но има и такива за здравословното ѝ състояние.

Повече по темата четете тук: https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/desislava-radeva-osudi-zhult-sayt-za-25-500-lv

Редактор "Екип на Петел",

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